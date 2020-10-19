В Раде обещают не отправлять младших школьников на дистанционное обучение

В этом году украинских школьников отправили на осенние каникулы раньше. Это связано с ухудшением эпидситуации в стране и подготовкой к местным выборам, которые должны состояться в это воскресенье (на территории многих школ расположены избирательные участки).

После завершения каникул 30 октября дети, по меньшей мере младшие классы, должны вернуться за парт, заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак («СН»).

«Даже при самом худшем сценарии детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут. Потому что дети не могут заниматься дистанционно — у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать», — пояснил он в комментарии «РБК-Украина».

По словам Бабака, решение согласовали с МОН и Минздравом, профильные ведомства поддерживают позицию комитета Верховной Рады.

Если эпидситуация будет позволять, в ноябре за парты вернутся все, включая учеников 5-11-х классов. Но при «худшем сценарии» старшеклассникам снова придется перейти на дистанционное обучение, пояснил Бабак.

«В любом случае — это все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от „карантинных“ зон. Дальше решение будет за местными властями», — добавил глава комитета.

Очная или смешанная формы образования возможны только в регионах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» карантинных зон. Но если коронавирусом заболевает ученик — весь класс должен уйти на самоизоляцию и учиться дистанционно. Если в школе более 50% таких классов — все учебное заведение уходит «на дистанционку».

По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине на дистанционном обучении и самоизоляции находится более пяти тысяч классов. Полностью на карантине — более 500 школ.

Централизованный перевод всех школ страны на дистанционное обучение возможен только в случае введения в Украине чрезвычайного положения.