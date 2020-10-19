В Польше могут упростить процесс получения ВНЖ для иностранцев

В Польше занялись законодательным упрощением процесса получения ВНЖ для иностранцев (так называемые — Карты временного побыту). В первую очередь это коснется украинских граждан, как наиболее многочисленной категории претендентов на ВНЖ в Польше. По состоянию на июль 2020г., 237 тыс. граждан Украины из почти пол миллиона иностранцев имеют Карты побыту.
Как сообщил аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, Совет Министров Польши опубликовал в своем официальном Бюллетене Проект закона о внесении изменений в закон об иностранцах и некоторые другие акты (UD138). Законопроект направлен на упрощение получения Карт побыту с целью работы, что позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе в Польше.
В частности, в документе предлагается отказаться от необходимости предоставления договоров на аренду жилья иностранцем, упростить процедуру получения новой Карты побыту при смене работодателя, расширить список обстоятельств, по которым не требуется вносить изменения в Карту побыту (например, сейчас при смене должности даже в рамках одной компании нужно менять Карту). Так же предлагается упростить процедуру получения Карты и разрешений для работы для сезонных работников.
Как полагает вице-президент компании Gremi Personal Каролина Богдевич, упрощение процедур легализации пребыванияв Польше — хороший способ удержать трудовых мигрантов в стране и избавит польское правительство от необходимости нанимать дополнительную армию чиновников, которые и так не могут справиться с массивом документов от иностранцев.
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