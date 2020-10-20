Формат Лиги чемпионов могут изменить

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос об изменении формата групповой стадии самого престижного еврокубкового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
По информации издания, число клубов, участвующих в групповом этапе, может увеличиться с 32 до 36. При первом варианте команды будут делиться не на восемь, а на шесть групп и проводить не по шесть, а по десять матчей.
Второй вариант предполагает проведение каждой командой десяти игр с разными соперниками, которые будут подбираться путем посева. Изменения могут вступить в силу с 2024 года.
Напомним, что розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2020/21 стартует уже сегодня — 20 октября. В турнире примут участие две украинские команды — «Динамо» и «Шахтер».
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