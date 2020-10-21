После назначения Немилостивого в Минстратегпром его фирма впервые победила на тендере «Укроборонпрома»

ГП «Харьковское конструкторское бюро имени Морозова» концерна «Укроборонпром» по результатам тендера намерено заключить соглашение с ООО «ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования» на поставку механизмов на сумму 1,08 млн. грн.
Об этом написал «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные системы «Прозорро».
Заказчик планирует получить 15 механизмов подтяга К1616.82.010сб для БТР-4Е (бронетранспортер «Буцефал» — Ред.).
Бенефициарами ООО «ЧАО ХЗТУ» являются Виталий и Евгений Немилостивый.
В августе Виталий Немилостивый был назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, это министерство правительство создало в конце июля 2020 года. Министерство отвечает за государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса.
До назначения в Кабмин Немилостивого в системе «Прозорро» не было информации про победы ООО «ЧАО ХЗТУ» в тендерах предприятий концерна «Укроборонпром».
С судебного реестра известно, что СБУ в рамках уголовного производства № 22017220000000147 от 07.06.2017 года подозревает, что в течение 2015-16 годов связанные между собой «Харьковский завод транспортного оборудования» и ООО «Машгидропривод» получили на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках договоров с ГП КБ «Южное» 15 млн грн., которые в дальнейшем перечислили фиктивным фирмам.
Работы выполнялись, в частности, государственным предприятием «Харьковский завод транспортного оборудования», название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый.
По данным следствия, в 2004 году часть основных средств государственного «ХЗТУ», в период санации предприятия, была передана на ответственное хранение одноименной частной фирме. В частности, переданы технические паспорта на производственные помещения в г. Харьков.
В 2018 году была назначена инвентаризация основных средств государственного предприятия. Однако, охрана частной фирмы Немилостивого не пустила инвентаризационную комиссию на территорию, принадлежащую государственному заводу.
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