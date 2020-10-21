Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден пограничнику

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 456 / 2020 о присвоении звания Героя Украины старшему прапорщику Эдуарду Атрашкевичу.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Атрашкевичу Эдуарду Юрьевичу — старшему прапорщику», — говорится в указе.

Сообщается, что Атрашкевич отличился во время выполнения боевой задачи в Луганской области в августе 2014 года. Сегодня пограничник служит в Харьковском пограничном отряде, передает пресс-служба Госпогранслужба.

Звание присвоено «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

В Госпогранслужбе также отметили, что высокое звание Героя Украины на сегодня посмертно присвоено трем пограничникам: Игорю Момоту, Евгению Пикусу и Вячеславу Семенову.