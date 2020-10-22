Во Вьетнаме более ста человек стали жертвами наводнения

Число погибших в результате наводнения в центральных провинциях Вьетнама выросло до 114, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщил в четверг вьетнамский национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

В центральном регионе в течение двух недель идут сильные ливни, которые привели к паводку и оползням. Шесть провинций страны затоплены, в ряде регионов уровень воды достигает двух-трех метров.

По данным координационного комитета, из зоны бедствия эвакуированы 206 800 жителей, в результате наводнения затоплены 46 800 жилых домов, почти 25 тыс. зданий серьезно повреждены или полностью разрушены. Из-за паводка погибли более 691 тыс. голов домашнего скота. Во многих населенных пунктах не работают линии электропередачи и связи, наводнения отрезали несколько районов от внешнего мира.

В пострадавших провинциях развернуты широкомасштабные восстановительные работы. Министерство промышленности и торговли Вьетнама осуществляет экстренные поставки товаров первой необходимости в пострадавшие районы, усилив контроль за коммерческой деятельностью и ценами на продовольствие.