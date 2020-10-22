Четыре крупнейшие больницы Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19

Уже второй день подряд лаборатории фиксируют в Одесской области более 600 случаев заболевания COVID-19. По расчетам эпидемиологов, количество новых случаев заболевания значительно возрастет в ближайшие недели. Поэтому крупные медицинские учреждения Одессы полностью перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

По плану, в Одесской области полностью перепрофилируют 4 медучреждения Одессы под лечения пациентов исключительно с COVID-19.

Это Одесская городская инфекционная больница, 5-я городская больница, Одесский областной центр социально-значимых болезней и Одесский областной клинический медицинский центр. При большом количестве ежедневных поступлений пациентов это облегчит «маршрут пациента» для медиков и «скорой».

«Готовим к открытию отдельый корпус стационара в Центре социально-значимых болезней. Это даст нам дополнительно 350 мест. Рассчитываем на поддержку Минздрава в этом вопросе», — отметил Максим Куцый.

По его словам, регион сейчас максимально увеличивает поставки кислорода в медучреждения региона. Ожидается, что в ближайшие дни Одесский припортовый завод получит лицензию Минздрава и покроет все потребности местных больниц.