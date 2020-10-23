Аваков не считает, что в 2014 Крым «сдали»

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в 2014 году по Крыму украинская власть сделала все, что могла.
Об этом он сказал во время заседания специального киевского форума по безопасности, передают Українськi Новини.
«Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», — сказал Аваков.
Он не стал говорить, состоялась ли сдача Крыма в 2014 году или нет.
Аваков считает, что в этом вопросе необходимо разбираться.
Напомним, Дональд Трамп в ходе последних дебатов заявил, что территорию Крыма России сдал Джо Байден, когда он был вице-президентом Соединенных Штатов.
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