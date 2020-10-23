Беспроводная зарядка MagSafe для новых iPhone оказалась очень медленной

Магнитное зарядное устройство для iPhone 12 оказалось не столь быстрым, как ожидалось. К такому выводу пришли в Wall Street Journal, протестировав смартфон и зарядку MagSafe.
Новинку от Apple последовательно заряжали беспроводной Qi-зарядкой, фирменным MagSafe и проводным устройством. По заявлению «яблочной компании», iPhone 12 должен брать от них мощность в 7,5, 15 и 20 ватт, соответственно.
Чтобы зарядить смартфон на 50 процентов, Qi понадобилось 1,5 часа, у MagSafe на это ушел час, а у проводной зарядной станции — 28 минут. То есть, при небольшой разнице в мощности между магнитной и проводной зарядкой, от первой ожидалась скорость намного выше.
В Apple пока не комментируют проблему. Возможно, она будет решена в одном из будущих обновлений.
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