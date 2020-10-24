В Борисполе покупали голоса избирателей по 500 гривен

Правоохранители установили 27-летнего злоумышленника, который в г.Борисполь организовал сеть подкупа избирателей, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
«Так, 27-летний молодой человек привлек к своей преступной деятельности других лиц. Они ему помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос «стоил» 500 грн, — говорится в сообщении на сайте полиции.
По месту жительства злоумышленника и в автомобиле, которым он пользуется, при проведении обыска обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.
По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении за совершенное преступление. Полиция проводит мероприятия по установлению круга лиц, причастных к подкупу избирателей.
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