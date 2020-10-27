Kia в начале следующего года сменит логотип

Компания Kia планирует сменить свой фирменный логотип в начале следующего года. Как сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора корейского концерна Хо Сун Сона, это произойдет в рамках глобального плана под названием Plan S, который подразумевает переключение бренда на электрокары и гибридные модели.

Ожидается, что уже к 2025 году в модельном ряду корейской компании будут числится минимум 11 электрокаров. На их создание Kia планирует потратить $25 млрд.

Все новые электрокары Kia построят на платформе Electric-Global (E-GMP), которую также использует Hyundai. Корейцы надеются, что на их «зеленые» модели будет приходиться не менее 20% мировых продаж к 2025 году.

Новый логотип бренда представляет собой соединенные буквы, которые могут быть выполнены в черном или белом цвете. Символы в схожей стилистике Kia использовала на электрическом концепт-каре Imagined by Kia, дебютировавшем в марте прошлого года на Женевском автосалоне.При этом пока остается неясным, будет ли использован новый бейдж на всех моделях компании, или же его создали специально для автомобилей с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

На данный момент Kia уже реализует некоторые свои машины с отдельными логотипами. Например, в Южной Корее спортивный лифтбек Stinger продают с эмблемой Е. Кроме этого, для флагманского внедорожника Mohave нового поколения создан отдельный уникальный логотип.