Hyundai и Kia отзовут полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания двигателя

В США Hyundai и Kia объявили о масштабной сервисной акции. Всего отзывная кампания затронет 591 тыс. корейских автомобилей, сообщает Car and Driver. Причина — риск утечки тормозной жидкости из-за дефекта в антиблокировочной системе, что может привезти к возгоранию двигателя.
Всего в сервис отправятся 440 тыс. седанов Kia Optima, которые были произведены в 2013-2015 годах. Также отзыв затронет 151 тыс. кроссоверов Hyundai Santa Fe 2013-2015 годов. Как сообщает The Washington Post, компания Hyundai уже обратилась к владельцам машин с просьбой временно отказаться от парковки машин в гараже.
На данный момент известно о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и о восьми — на Kia. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Kia начнет отзывную кампанию 15 октября. Сервисная акция Hyundai стартует чуть позже, 23 октября. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.
В США в этом году компания Hyundai уже объявляла о масштабном отзыве машин. В феврале концерн решил вернуть 430 тыс. седанов и универсалов Elantra. Тогда причиной также стал риск возгорания двигателя. Перед этим поступали сообщения о нескольких случаях возгорания автомобилей Elantra. Пострадавших в результате инцидентов не было.
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