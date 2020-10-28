НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закроет реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в комментарии СМИ после ознакомления с решением КС.
«Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций. Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — заявил чиновник.
Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
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