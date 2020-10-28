Депутат Европарламента объявил голодовку, требуя ввести новый налог

Французский левый евродепутат Пьер Лярутюру объявил голодовку в брюссельской резиденции Европарламента, требуя введения в ЕС налога на банковские транзакции для расширения европейских расходов на экологию и здравоохранение в новом многолетнем бюджете ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сам евродепутат написал в своем Twitter в среду.
«Я начинаю голодовку, что оказать давление на Меркель и Макрона. Моя цель не умереть, а спасти миллионы жизней, чтобы у Европы были деньги на здравоохранение, климат и занятость», — написал он. Под этим постом евродепутат поместил свою фотографию в медицинской маске и с плакатом «Голодовка за климат, здравоохранение и занятость и налог на спекуляции». На заднем плане фото размещен плакат движения Греты Тунберг «Школьные забастовки за климат».
«Мы движемся в санитарный, социальный и климатический хаос», — добавил депутат в другом посте, обещав поставить кровать в Европарламенте и жить там, не принимая пищу, до слушаний в Комитете по бюджету ЕП в начале ноября.
Пьяр Лярутюру является докладчиком Европарламента по бюджету и ведет активную кампанию за введение в ЕС налога на финансовые транзакции, который должны платить банки для финансирования европейских социальных программ, причем, по идее европарламентария, доходы от этого налога должны поступать напрямую в бюджет ЕС, минуя бюджеты европейских стран.
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