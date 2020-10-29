Беларусь закрыла въезд граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений».
По сообщению ГПК, под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, имеющие дипломатические и служебные паспорта, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко под предлогом борьбы с коронавирусом поручил провести мероприятия по укреплению границы с Польшей, странами Балтии и Украины, но не делать ее «железным занавесом».
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