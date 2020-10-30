У Зеленского утверждают, что президент уже разговаривал с главой КС

Президент Украины Владимир Зеленский уже разговаривал с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким», — сказала она в четверг агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее сегодня Александр Тупицкий заявил, что запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась.

«Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем», — сказал Тупицкий.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года «ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).

Кроме того, в статье 2 законопроекта «Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан» отмечается, что «полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона».