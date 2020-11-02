Зеленского вечером ждут на заседании фракции «Слуга народа»

В «Слуге народа» не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к заседанию фракции вечером 2 ноября.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук во время брифинга в парламенте.

«У нас сегодня заседание фракции. Мы будем обсуждать различные варианты выхода из этого кризиса (в связи с решением Конституционного Суда — ред.), но абсолютно все, я вижу, согласились, что действия КС нельзя вообще рассматривать как нормальные, они точно противоречат и здравому смыслу, и определенным ценностям, которые мы хотели бы видеть в цивилизованном государстве, поэтому вечером мы обсудим. Я не исключаю (что президент посетит заседание фракции — ред.), фракция всегда рада пообщаться с господином президентом, если он найдет на это возможность и время», — отметила Кравчук.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд по представлению 47 депутатов из фракции ОПЗЖ и депгруры «За будущее» отменил статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции». В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду в качестве безотлагательного законопроект «О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.