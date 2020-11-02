Войти
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС
позиция
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС
Рада в четверг рассмотрит законопроект о госбюджете
парламент
Рада в четверг рассмотрит законопроект о госбюджете

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленского вечером ждут на заседании фракции «Слуга народа»

164
Зеленского вечером ждут на заседании фракции «Слуга народа»

В «Слуге народа» не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к заседанию фракции вечером 2 ноября.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук во время брифинга в парламенте.

«У нас сегодня заседание фракции. Мы будем обсуждать различные варианты выхода из этого кризиса (в связи с решением Конституционного Суда — ред.), но абсолютно все, я вижу, согласились, что действия КС нельзя вообще рассматривать как нормальные, они точно противоречат и здравому смыслу, и определенным ценностям, которые мы хотели бы видеть в цивилизованном государстве, поэтому вечером мы обсудим. Я не исключаю (что президент посетит заседание фракции — ред.), фракция всегда рада пообщаться с господином президентом, если он найдет на это возможность и время», — отметила Кравчук.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный Суд по представлению 47 депутатов из фракции ОПЗЖ и депгруры «За будущее» отменил статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона «О предотвращении коррупции». В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.

Читайте также: Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду в качестве безотлагательного законопроект «О возобновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.

КС, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 ноября 2020
Воскресенье, 1 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016