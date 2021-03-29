В «Слуге народа» ожидают затяжной конституционный кризис

Конституционный кризис в Украине будет длится еще несколько месяцев, однако украинские парламентарии намерены окончательно его преодолеть.

«Конституционный кризис начался в тот момент, когда Конституционный Суд начал принимать политически мотивированные решения, о чем даже говорит частично Венецианская комиссия... в тот момент, когда эти судьи начали принимать решение не в интересах украинского народа, а в интересах конкретных украинских граждан — представителей большого бизнеса... Мы с ним (кризисом — Ред.) продолжаем бороться и будем бороться до конца, пока мы его не победим и суд снова не начнет принимать решения в интересах украинского народа», — сказал первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на совместном с главой фракции Давидом Арахамией брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Арахамии, «все так выглядит, что конституционный кризис будет продолжаться точно несколько месяцев».

Глава фракции отметил, что «Слуга народа» поддерживает президента Владимира Зеленского, отменившего указы сбежавшего президента Виктора Януковича о назначении судьями КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Отвечая на вопрос, почему президент отменил два указа о назначении судей, Арахамия заявил, что это связано с тем, что СНБО были применены санкции против Виктора Януковича и потому «фактически многие документы, которые были им подписаны, уже не имеют достаточной легитимности».

Он также напомнил, что Верховная Рада еще не заполнила свою квоту в Конституционном суде, на которую претендует народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря.