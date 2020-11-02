Корниенко назвал «единственную возможность» выхода из конституционного кризиса

Президентский законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству» является единственной возможностью для решения конституционного кризиса.

Такое мнение выразил в комментарии Укринформу первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Путь решения ситуации, предложенный президентом, — сейчас единственно возможный для решения конституционного кризиса. Судебная ветвь власти должна быть независимой, но профессиональной и служить интересам народа. Мы слишком затянули с судебной реформой. И голосование на этой неделе будет определяющим: мы увидим, кто есть кто. Кто действительно хочет, чтобы Украина была европейской, с сильной экономикой и прозрачными правилами игры. А кто хочет сохранить старую систему, где мы — самая бедная страна Европы. Это все зависит от голосования законопроекта по возобновлению конституционной добропорядочности», — отметил политик.

По его убеждению, «в шокирующей ситуации, созданной Конституционным судом», фракция партии «Слуга народа» должна поддерживать президента.

«Потому что мы — проевропейские, мы — сила изменений. И сейчас мы должны противостоять старым силам, которые отстаивают не Конституцию, а фактически коррупцию, старый образ жизни, где нет инструментов борьбы с коррупцией, где нет реформ, где Украина продолжает оставаться пещерной страной», — сказал Корниенко.

В то же время во время сегодняшнего Согласительного совета Корниенко заявил, что такая деятельность Конституционного Суда — это «публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против страны».

«Пятая колонна, не сумев триумфально „зайти“ в областные советы, как они планировали — перешла к „плану Б“: расшатать ситуацию через подобные решения КСУ, поставив под сомнение ключевую для украинцев после Революции достоинства реформу антикоррупционных органов», — сказал Корниенко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству» № 4288), которым предлагается признать, что решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года является «ничтожным» (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, предусматривается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

В частности, эта статья устанавливает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.