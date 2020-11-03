ОПЗЖ требует привлечь провокатора из НАБУ к уголовной ответственности за призывы к убийству народных депутатов

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в связи с угрозой здоровью и жизни членов политсилы.
«Если раньше в адрес политиков „Оппозиционной платформы — За жизнь“ с молчаливого согласия властей поступали угрозы расправы со стороны оголтелых радикалов и ущербно-махровых националистов, то сегодня их методы взяты на вооружение уже и представителями официальных силовых структур», — отмечается на сайте политсилы.
В частности, в документе, подписанном всеми членами оппозиционной фракции, указано: агент НАБУ Евгений Шевченко своей публикацией в Facebook подстрекал к посягательству на жизнь группы депутатов ОПЗЖ в связи с их государственной деятельностью — обращением в Конституционный Суд с конституционным представлением относительно соответствия Основному Закону положений антикоррупционного законодательства. Шевченко опубликовал, как он выразился, «расстрельный список» украинских парламентариев (пообещав также выложить их домашние адреса) и объявил «сезон охоты открытым». Агент НАБУ не только не стеснялся в эпитетах в адрес общественных деятелей, но и пытался рекомендовать, с каким именно оружием нужно выходить на такую «охоту».
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» уверены: Шевченко не просто фактически подстрекает радикально настроенных псевдопатриотов к посягательству на жизнь оппозиционных к власти народных избранников, его угрозы направлены на разжигание в Украине национальной вражды и ненависти на почве политических убеждений.
Парламентарии просят считать это депутатское обращение сообщением о совершении Шевченко уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ст. 112 («Подстрекательство к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля») , ч. 1 ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»), ч. 1 ст. 344 («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»), ч. 1 ст. 346 («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины. Члены фракции настаивают на безотлагательном внесении этих сведений в Единый реестр досудебных расследований и начале уголовного расследования по изложенным фактам.
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