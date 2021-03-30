Войти
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
Путин объяснил отказ прививаться публично
позиция
Путин объяснил отказ прививаться публично

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В ОПЗЖ прокомментировали 20 новых обысков, проведенных СБУ и ОГП у членов партии и активистов «Украинского выбора»

134
В ОПЗЖ прокомментировали 20 новых обысков, проведенных СБУ и ОГП у членов партии и активистов «Украинского выбора»

30 марта представители Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора провели 20 обысков у членов партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» и активистов общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в столице, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской и Закарпатской областях. Об этом сообщается в заявлении партии.

«Под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“, силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов „Украинского выбора“ в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле считают данные следственные действия, как и обыски, проведенные 25 марта в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где находятся приемные народных депутатов Украины от ОПЗЖ, незаконными, и подчеркивают, что правоохранители под видом расследования, «как во времена Сталина и Берии», в ходе обысков запугивали активистов, «осуществляя физический и моральный террор».

«Действия представителей правоохранительных органов носят незаконный характер, в их основе ‒ огульность и надуманность обвинений в адрес „Украинского выбора“ и его руководства со стороны Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напоминают, что обнародованные ранее заявления и документы доказывают: обвинения в адрес «Украинского выбора» не соответствуют действительности. В частности, документы свидетельствуют о том, что еще в марте 2014 года членами Территориального совета ОО «Украинский выбор» в АРК было принято решение прекратить на территории Крымадеятельность общественного движения, так как они не разделяют целей и задач движения, выступающего за территориальную целостность Украины. А 7 мая 2014 года Исполкомом ОО «Украинский выбор» все обособленные отделения «Украинского выбора» на территории полуострова были ликвидированы.

«В действиях участников ОО „Украинский выбор“ отсутствует как состав преступления, так и само событие преступления. А сегодняшние обыски являются не чем иным, как заведомо спланированным и преступным актом политической расправы», — отмечается в партийном заявлении.

Учитывая вышесказанное, в ОПЗЖ считают, что таким образом власть «проводит целенаправленную зачистку» своих главных политических оппонентов.

«Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию — единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей Юго-Востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и „сшивание“ страны», — заявили в ОПЗЖ, добавив, что намерены защищать свою позицию в судах.

Читайте также: Указ Зеленского об отмене назначения судей КС обжаловали в Верховном суде

«Мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство. Мы убеждены: в этом нас поддерживает и мировое демократическое сообщество, которое даст справедливую оценку антиконституционным действиям команды Зеленского и его ручных спецслужб», — резюмировали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

СБУ, Украинский выбор, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 марта 2021
Понедельник, 29 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016