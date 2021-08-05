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ОПЗЖ: СБУ превратилась в слепое орудие в руках Зеленского и выполняет его преступные указания

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ОПЗЖ: СБУ превратилась в слепое орудие в руках Зеленского и выполняет его преступные указания

Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к международному сообществу ‒ попросила обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась в стране, и помочь восстановить конституционный порядок. Об этом говорится в открытом обращении, распространенном партией.

Информация о грубом вмешательстве действующей украинской власти во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в деятельность Конституционного Суда Украины получила широкий международный резонанс. В политсиле отметили, что в последнее время также растет давление на суды общей юрисдикции, которое усилилось после принятия 14 июля Кассационным административным судом в составе Верховного Суда решения о признании незаконным указа Президента Украины от 27 марта 2021 года, которым он отменил указ одного из предыдущих президентов о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ.

«На сегодняшний день именно он является председателем Конституционного Суда Украины, но Государственная служба охраны не пускает его на рабочее место», — заявили в партии.

На данное время, продолжили в ОПЗЖ, на рассмотрении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда находится еще ряд исков относительно отмены указов Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу введения санкций в отношении ряда юридических и физических лиц.

«По мнению юристов и экспертов, эти указы были изданы с грубыми нарушениями Конституции и законов Украины и могут быть отменены Верховным Судом. К числу наиболее резонансных относятся указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года о закрытии трех ведущих информационных каналов „112 Украина“, NewsOne, ZIK, а также указы о введении персональных санкций против отдельных оппозиционных политиков и даже членов их семей», — указали в политсиле.

Вполне вероятно, предположили в ОПЗЖ, что в ближайшие месяцы Верховный Суд, который, несмотря на значительное давление со стороны украинской власти, все еще сохраняет определенную независимость в своей деятельности, мог бы вынести решение об отмене данных указов Президента Украины.

В таких условиях украинская власть нашла способ заблокировать или хотя бы отсрочить рассмотрение этих дел в Верховном Суде, акцентировали внимание в политсиле.

Так, по сообщениям СМИ, СБУ, которая непосредственно подчиняется Президенту Украины и которую возглавляет его давний товарищ Иван Баканов, под надуманными предлогами начала в Верховном Суде срочную проверку осуществления деятельности, связанной с государственной тайной.

При этом, добавили в ОПЗЖ, СБУ сначала предоставила Верховному Суду материалы, которые она отнесла к документам, содержащим государственную тайну, хотя многие из них уже были обнародованы ранее в сети Интернет.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, предоставленные СБУ документы были созданы после обнародования соответствующих указов Президента Украины и не являются надлежащими доказательствами с точки зрения процессуального законодательства.

Таким образом, СБУ сначала создала искусственные основания для проведения проверки осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, в Верховном Суде, а затем начала срочную проверку.

«В результате рассмотрение в Верховном Суде указанных дел заблокировано, что защищает Президента Украины от ответственности за издание заведомо незаконных указов, наносит серьезный удар по системе правосудия в Украине и подрывает основы демократического, правового государства и, как следствие, является очередным шагом к узурпации государственной власти в Украине», — заявили в ОПЗЖ.

Отдельной оценки, по мнению партии, заслуживает противоправная деятельность СБУ, реформирования которой так и не произошло, хотя это является одним из ключевых международных обязательств Украины.

«Согласно закону, одна из основных задач СБУ ‒ защита конституционного строя в Украине, однако в последние годы СБУ превратилась в слепое орудие в руках Президента Украины и его окружения и выполняет их преступные указания, что подтверждает совсем другая „свежая“ история, связанная с судьей Николаем Чаусом», — говорится в заявлении.

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В политсиле выразили сожаление, что СБУ, вместо выполнения своих задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сосредоточивает усилия на преступной деятельности: преследовании оппозиционных политиков и инакомыслящих, уничтожении независимых СМИ, прикрытии рейдерских захватов частной собственности, фальсификации уголовных дел, а в последнее время добавилось еще и противоправное давление на судебную власть.

«Просим обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в нашей стране, и по возможности оказать посильную помощь Украинскому народу в восстановлении конституционного правопорядка в Украине», — подытожили в партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

СБУ, ОПЗЖ
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