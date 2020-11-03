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НБУ предупредил о риске недобора доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн

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НБУ предупредил о риске недобора доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн

Национальный банк Украины предупредил о риске недофинансирования доходов государственного бюджета на 2021 год на уровне 65 млрд грн из-за завышенных макроэкономических прогнозов, говорится в решении бюджетного комитета Рады по итогам рассмотрения проекта госбюджета-2021.

«НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета-2021 отдельные макропоказатели являются слишком оптимистичными и завышенными, поэтому их использование может привести к нереалистичным прогнозам бюджетных показателей. (...) НБУ считает, что из-за завышенных макропоказателей на 2021 год существуют риски недополучения доходов в объеме 65 млрд грн», — говорится в решении.

По мнению Нацбанка, основные риски недовыполнения доходной части бюджета возникают из-за высокого показателя номинального ВВП (4,505 трлн грн) и слабого обменного курса гривны (среднегодовой — 29,1 грн/$1), заложенных в проект госбюджета-2021.

«Учитывая это, НБУ считает целесообразным пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного макроэкономического прогноза», — отмечается в документе.

Бюджетный комитет также уточнил, что, по оценкам центробанка, предусмотренный в законопроекте размер дефицита госдолга на уровне 6% ВВП является сложным для финансирования и создает риски разбалансирования экономики, поскольку фискальная политика должна оставаться контрциклической.

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Нацбанк также отметил, что финансирование дефицита госбюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн) возможно за счет роста их доходности. При этом, в связи с тем, что ОВГЗ является безрисковым активом для банков и их доходность формирует нижнюю границу для кредитных ставок банков, по мнению НБУ, существует риск существенного роста последних, отмечается в документе.

По оценкам центробанка, впоследствии это может спровоцировать риски невозможности активизации кредитования вследствие роста процентных ставок экономики и фокусирования банков на операциях по покупке ОВГЗ, говорится в решении.

НБУ, бюджет-2021
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 29 минут назад

1737 03.11.2020, 19:05
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