НБУ предупредил о риске недобора доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн

Национальный банк Украины предупредил о риске недофинансирования доходов государственного бюджета на 2021 год на уровне 65 млрд грн из-за завышенных макроэкономических прогнозов, говорится в решении бюджетного комитета Рады по итогам рассмотрения проекта госбюджета-2021.
«НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета-2021 отдельные макропоказатели являются слишком оптимистичными и завышенными, поэтому их использование может привести к нереалистичным прогнозам бюджетных показателей. (...) НБУ считает, что из-за завышенных макропоказателей на 2021 год существуют риски недополучения доходов в объеме 65 млрд грн», — говорится в решении.
По мнению Нацбанка, основные риски недовыполнения доходной части бюджета возникают из-за высокого показателя номинального ВВП (4,505 трлн грн) и слабого обменного курса гривны (среднегодовой — 29,1 грн/$1), заложенных в проект госбюджета-2021.
«Учитывая это, НБУ считает целесообразным пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного макроэкономического прогноза», — отмечается в документе.
Бюджетный комитет также уточнил, что, по оценкам центробанка, предусмотренный в законопроекте размер дефицита госдолга на уровне 6% ВВП является сложным для финансирования и создает риски разбалансирования экономики, поскольку фискальная политика должна оставаться контрциклической.
Нацбанк также отметил, что финансирование дефицита госбюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн) возможно за счет роста их доходности. При этом, в связи с тем, что ОВГЗ является безрисковым активом для банков и их доходность формирует нижнюю границу для кредитных ставок банков, по мнению НБУ, существует риск существенного роста последних, отмечается в документе.
По оценкам центробанка, впоследствии это может спровоцировать риски невозможности активизации кредитования вследствие роста процентных ставок экономики и фокусирования банков на операциях по покупке ОВГЗ, говорится в решении.
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1737 03.11.2020, 19:05
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