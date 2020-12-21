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НБУ видит риск недовыполнения доходной части госбюджета-2021

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НБУ видит риск недовыполнения доходной части госбюджета-2021

Национальный банк Украины видит риск невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли центробанком, указано в отчете о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

«Бюджет 2021 года, несмотря на доработки, построен на оптимистических допущениях. Из-за этого есть риск недополучения доходов, в том числе в части перечисления прибыли НБУ, что может потребовать корректировки», — указал центробанк в отчете, обнародованном в понедельник.

Ранее в НБУ уже указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет-2021 в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.

При этом запланированный дефицит госбюджета в следующем году является значительным как в абсолютных показателях — 246,6 млрд грн, так и в относительных — около 5,5% ВВП, указал НБУ в отчете.

«Способность правительства его профинансировать напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и займам от международных финансовых организаций», — подчеркнул центробанк.

При этом чистый объем кредитов должен составить 233,4 млрд грн, из которых 55% — ОВГЗ. Такой объем заимствований на внутреннем рынке маловероятен без возвращения в этот рынок иностранных портфельных инвесторов, указал регулятор.

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«НБУ не единожды подчеркивал, что не планирует прибегать к непрямому финансированию дефицита госбюджета через увеличение портфеля правительственных ценных бумаг», — отмечается в отчете.

Согласно документу, НБУ считает высокими и риски роста гарантированного госдолга. Согласно утвержденному закону о госбюджете, «потолок» предоставления госгарантий установлен на уровне 88,7 млрд грн, что втрое превышает установленный Бюджетным кодексом лимит. Это может повлечь существенные расходы по этим обязательствам в последующие годы.

НБУ, бюджет-2021
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