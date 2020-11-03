Комитет Рады поддержал законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования

Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины „О предупреждении коррупции“ и Уголовного кодекса Украины», предусматривающий возобновление е-декларирования (№ 4304).
Как передает Укринформ, соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 3 ноября.
В результате обсуждения комитет признал этот законопроект соответствующим требованиям антикоррупционного законоведения и рекомендовал Раде включить его в повестку дня четвертой сессии и принять его за основу и в целом.
Законопроект № 4304 накануне зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов во главе с председателем ВР Дмитрием Разумковым.
Согласно пояснительной записке, документом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В частности, предоставить НАПК право получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, должностных лиц, граждан и объединений информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач, иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления; вести учет и обнародования деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона № 1700.
При этом, учитывая правовую позицию КСУ, предлагается поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности.
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