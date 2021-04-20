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Нацбанк перечислит в бюджет почти 25 млрд грн прибыли

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Нацбанк перечислит в бюджет почти 25 млрд грн прибыли

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании во вторник утвердил перечисление 60%, или 24,434 млрд грн прибыли центробанка за 2019 год в государственный бюджет, что на 26% меньше, чем запланировано в госбюджете (33 млрд грн), свидетельствуют результаты заседания, обнародованные главой Совета Богданом Данилишиным.

Согласно его сообщению в Facebook, Совет также направил оставшиеся 40%, или 16,294 млрд грн на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка.

По словам Данилишина, во время заседания Совет также рассмотрел и утвердил представленный правлением Нацбанка отчет о выполнении сметы административных расходов НБУ за 2020 год.

Данилишин добавил, что по результатам обсуждения Совет рекомендовал правлению принять меры по совершенствованию процесса планирования показателей сметы административных расходов НБУ, в частности в части экономической целесообразности затрат и их обоснованности, использования запланированных средств и ответственности участников сметного процесса.

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Как сообщалось, в НБУ указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет-2021 в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн

В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет Украины 42,7 млрд грн прибыли, что на на 2 млрд грн, или 4,4% больше, чем ожидалось.

НБУ, бюджет-2021
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