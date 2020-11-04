Жители США проголосовали за декриминализацию целого ряда наркотиков

Жители столичного округа Колумбия проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.
Вопрос был вынесен на голосование в рамках всеобщих выборов, состоявшихся в стране 3 ноября. Как поясняет газета, так называемой инициативой 81, в поддержку которой высказались более 76% жителей столицы США, предлагается отнести преследование причастных к «некоммерческому выращиванию, разведению, приобретению, транспортировке, распространению и хранению» галлюциногенных грибов к числу наименьших приоритетов в работе столичных правоохранителей.
Как отмечает газета, 3 ноября в нескольких американских штатах на голосование были вынесены вопросы, связанные с легализацией наркотических веществ. В частности, жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях. Меры по легализации употребления марихуаны в рекреационных или медицинских целях также были вынесены на голосование в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи. В свою очередь жители Орегона высказались за отмену уголовной ответственности за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, в частности, героина и кокаина.
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