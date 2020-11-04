Премьер-министр Словении уже поздравил Трампа с переизбранием

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил в своем Twitter Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года», — написал Янша. Также он поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».

Жена Трампа Мелания родом из Словении.

Выборы президента США прошли 3 ноября, голосование официально завершено. На данным момент идет подсчет голосов. Основным соперником Трампа является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В связи с отправкой бюллетеней по почте, подсчет голосов занимает больше времени. Трамп назвал замедленное голосование «большим мошенничеством» в пользу Байдена и пригрозил подать в суд с требованием остановить подсчет голосов.