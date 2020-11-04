Почти половина украинцев не видят сдвигов в борьбе с коррупцией

Почти половина украинцев не увидели положительных сдвигов в борьбе с коррупцией в государстве за последний год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-3 ноября социологической группой «Рейтинг».

Оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией на протяжении последнего года, 47% опрошенных не увидели сдвигов, 34% — считают, что ситуация ухудшилась, 14% — увидели позитивные изменения.

Согласно исследованию, индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшился по сравнению с 2019 годом.

Опрос был проведен 2-3 ноября 2020 года. В нем приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.