Трамп считает «странным» то, что он теряет ключевые штаты

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что лидировал на выборах президента США «во многих ключевых штатах», даже в тех, что находились под контролем Демократической партии.

«Затем, один за другим, они начали волшебным образом пропадать по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО», — написал он.

В среду соперник действующего президента, бывший вице-президент Джо Байден вырвался в лидеры в Мичигане и Висконсине.