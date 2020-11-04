Трамп считает «странным» то, что он теряет ключевые штаты

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что лидировал на выборах президента США «во многих ключевых штатах», даже в тех, что находились под контролем Демократической партии.
«Затем, один за другим, они начали волшебным образом пропадать по мере того, как стали считать внезапно появившиеся пачки бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО», — написал он.
В среду соперник действующего президента, бывший вице-президент Джо Байден вырвался в лидеры в Мичигане и Висконсине.
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