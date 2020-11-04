Парламент Великобритании проголосовал за введение общенационального карантина до 2 декабря

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали в среду за введение общенационального карантина, который продлится с 5 ноября до 2 декабря. В ходе голосования, которое транслировал в прямом эфире парламентский телеканал, за соответствующую инициативу высказались 516 депутатов при 38 проголосовавших против.

Оппозиционная Лейбористская партия поддержала предложение консервативного правительства премьер-министра Бориса Джонсона. При этом лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что принимаемые сейчас меры опоздали на несколько недель. Внутри правящей партии тори решение правительства, напротив, вызвало раскол, и часть депутатов-консерваторов нарушили партийную дисциплину, отказавшись поддерживать введение карантина. По их мнению, столь жесткие меры нанесут слишком сильный удар по экономике Соединенного Королевства.

Выступая перед парламентом в преддверии голосования, Джонсон повторил, что его кабинет не видит альтернативы принятому решению и подтвердил, что карантин будет снят 2 декабря, после чего правительство намерено вернуться к трехуровневой системе региональных ограничений. При этом у парламента будет возможность проголосовать по вопросу о том, какие меры будут необходимы в дальнейшем. Джонсон также пообещал резко нарастить число осуществляемых в стране анализов на заражение новым коронавирусом, чтобы эффективнее бороться с распространением инфекции.

Глава британского правительства еще 31 октября объявил о готовящемся введении общенационального карантина, который будет действовать с 5 ноября по 2 декабря. Причиной стал рост числа инфицированных и существенное увеличение нагрузки на систему здравоохранения страны. Вот уже больше двух недель в Соединенном Королевстве почти каждый день выявляется более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В Англии, где проживают 84% населения 66-миллионной Великобритании, будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Будут разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии будет рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы (детские сады, школы и университеты продолжат работу) или в случае крайней необходимости. Разрешены международные поездки по работе, однако выезжать в отпуск за границу или проводить его вне дома, не покидая страны, будет запрещено.

Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В настоящий момент они в основном строже, чем в Англии, и могут быть дополнительно усилены.