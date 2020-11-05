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Рада приняла в первом чтении проект госбюджета

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Рада приняла в первом чтении проект госбюджета

Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.

Документ поддержали 275 нардепов.

В частности, «за» проголосовали 209 нардепов от «Слуги народа», 20 — от «Довіри», 16 — от «За будущее», 11 внефракционных и 19 — от «Батькивщины», сообщает Экономическая правда.

«Правительство вовремя подало в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год, как это определено законодательством. Проект является сбалансированным и реальным для выполнения. Это не просто финансовая смета, это инструмент развития и роста страны. В бюджете предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства», — заявил перед голосованием министр финансов Сергей Марченко.

«Мы сможем справится с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан. Это бюджет возможностей для дальнейшего развития», — добавил он.

По словам Марченко, нардепы, группы и фракций предоставили более 2 тысяч предложений к проекту бюджета, что, по сути, ориентировочно составляет еще один такой бюджет.

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«В сотрудничестве Минфина с нардепами и парламентскими комитетами рабочая группа наработала предложения, которые нашли свое отражение в проектах постановления ВР о выводах и предложениях к проекту госбюджета-2021. Проект постановления предусматривает увеличение расходов общего фонда бюджета более чем на 20 млрд грн. Прежде всего речь идет о дополнительном финансировании развития территорий — 4,3 млрд грн, инфраструктурных проектов — 7,5 млрд грн, культуры и спорта — 3 млрд грн, здравоохранения — 2 млрд грн...», — пояснил министр финансов.

По его словам, в Минфине основательно обработают все правки и предложения народных депутатов.

бюджет-2021
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 минуты назад

UA . ЧОМУ НАЙЗАПЕКЛІШИЙ ВОРОГ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ЗРАДНИК РАБ ХОЛУЙ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ЛЕОНІД КРАВЧУК ДО ЦИХ ПІР НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ НЕСЕ НАРОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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