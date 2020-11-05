Свободную экономическую зону создадут не только на Донбассе, но и в одной из западных областей

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.
«Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить... Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей», — сказал он в интервью проекту «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».
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