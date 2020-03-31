Шмыгаль считает снятие моратория на продажу земли «весомым толчком»

Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения является весомым толчком к развитию экономики, фермерства и аграрно-промышленного комплекса.

«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения — это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», — написал Шмыгаль в своем «Телеграм-канале».

Как сообщалось, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.