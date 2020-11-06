Зеленский предложил Макрону помочь Франции с масками

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макрона пообещал сделать все возможное для сохранения антикоррупционной системы и ключевых реформ.
Как сообщает Офис президента, среди прочего, стороны обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда Украины.
Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе.
Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости.
Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.
Президенты Украины и Франции обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Они также обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.
Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.
«Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий — производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов», — сказал Владимир Зеленский.
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