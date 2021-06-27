Власти обнародуют разъяснения относительно запуска рынка земли в Украине

В связи с запуском рынка земли в Украине, который заработает уже 1 июля, министерство аграрной политики, министерство юстиции и Государственная налоговая служба обнародуют разъяснения относительно ряда важных вопросов, связанных с продажей земли, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил министерству аграрной политики, министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев», — написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.
Он отметил, что правительство также внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.
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