Власти обнародуют разъяснения относительно запуска рынка земли в Украине

В связи с запуском рынка земли в Украине, который заработает уже 1 июля, министерство аграрной политики, министерство юстиции и Государственная налоговая служба обнародуют разъяснения относительно ряда важных вопросов, связанных с продажей земли, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил министерству аграрной политики, министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев», — написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что правительство также внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.