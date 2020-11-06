Войти
Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин
официально
Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое
соседи
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

337
Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинские медики делают все возможное для противодействия коронавирусу, а поэтому оснований для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет.

Это явствует из ответа премьера во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде на вопрос, поддерживает ли он предложение оппозиции об отставке министра здравоохранения из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, передает Укринформ.

«На самом деле ситуация в Украине чрезвычайно сложна. Никто из нас не имеет „розовых очков“ — мы все видим, у каждого из нас болеют родственники, знакомые, и это действительно кризисная тяжелая ситуация. Но она такая во всем мире, она еще хуже во многих странах — наших соседях. Сегодня наши медики, в том числе и работники Министерства здравоохранения, делают все возможное, работая порой по 18-20 часов в сутки. Поэтому я с уважением отношусь к медикам, к работникам Министерства здравоохранения, и считаю, что сегодня они действительно являются нашими бойцами на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Читайте также: Правительство обсуждает «карантин выходного дня»

Что касается катастрофической ситуации в стране с коронавирусом, глава правительства призвал парламентариев «объединиться и вести совместную борьбу против пандемии», чтобы преодолеть ее последствия и сохранить как можно больше жизней украинцев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 ноября лабораторно подтверждены 440 188 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 721.

Максим Степанов, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 ноября 2020
Четверг, 5 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об аудите и развитии Украины

Влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста в прошлом, и возможного роста в будущем - при условии, конечно, что будет осуществлены структурные трансформации и сформированы институты, которые приведут украинскую экономику в соответствие с теми технологическими изменениями, которые происходят в мире. В этом и состоит укрупненное видение развития экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016