Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинские медики делают все возможное для противодействия коронавирусу, а поэтому оснований для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет.

Это явствует из ответа премьера во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде на вопрос, поддерживает ли он предложение оппозиции об отставке министра здравоохранения из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, передает Укринформ.

«На самом деле ситуация в Украине чрезвычайно сложна. Никто из нас не имеет „розовых очков“ — мы все видим, у каждого из нас болеют родственники, знакомые, и это действительно кризисная тяжелая ситуация. Но она такая во всем мире, она еще хуже во многих странах — наших соседях. Сегодня наши медики, в том числе и работники Министерства здравоохранения, делают все возможное, работая порой по 18-20 часов в сутки. Поэтому я с уважением отношусь к медикам, к работникам Министерства здравоохранения, и считаю, что сегодня они действительно являются нашими бойцами на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Что касается катастрофической ситуации в стране с коронавирусом, глава правительства призвал парламентариев «объединиться и вести совместную борьбу против пандемии», чтобы преодолеть ее последствия и сохранить как можно больше жизней украинцев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 ноября лабораторно подтверждены 440 188 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 721.