Шмыгаль не видит оснований для отставки Степанова

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинские медики делают все возможное для противодействия коронавирусу, а поэтому оснований для отставки главы Минздрава Максима Степанова нет.
Это явствует из ответа премьера во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде на вопрос, поддерживает ли он предложение оппозиции об отставке министра здравоохранения из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, передает Укринформ.
«На самом деле ситуация в Украине чрезвычайно сложна. Никто из нас не имеет „розовых очков“ — мы все видим, у каждого из нас болеют родственники, знакомые, и это действительно кризисная тяжелая ситуация. Но она такая во всем мире, она еще хуже во многих странах — наших соседях. Сегодня наши медики, в том числе и работники Министерства здравоохранения, делают все возможное, работая порой по 18-20 часов в сутки. Поэтому я с уважением отношусь к медикам, к работникам Министерства здравоохранения, и считаю, что сегодня они действительно являются нашими бойцами на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал Шмыгаль.
Что касается катастрофической ситуации в стране с коронавирусом, глава правительства призвал парламентариев «объединиться и вести совместную борьбу против пандемии», чтобы преодолеть ее последствия и сохранить как можно больше жизней украинцев.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 6 ноября лабораторно подтверждены 440 188 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 721.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016