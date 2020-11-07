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Окружение Трампа советует ему готовиться к поражению

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Окружение Трампа советует ему готовиться к поражению

Окружение действующего президента США республиканца Дональда Трампа советует ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы, однако традиционная для таких случаев речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится. Это утверждает в пятницу газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По ее данным, в последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации. Как утверждает издание, Трамп, в случае проигрыша, скорее всего, не будет признавать его в традиционном формате. Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. «Если он проиграет, добавили эти люди, они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена», — пишет издание.

По информации The Washington Post, окружение Трампа в настоящий момент разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящие в один из них, полагают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

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Исход нынешних американских президентских выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, соперник Трампа демократ Джозеф Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Однако официальных итогов голосования пока нет, а Трамп отказывается признавать поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах США.

выборы в США
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