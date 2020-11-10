У некоторых людей есть природный иммунитет к COVID-19

Небольшое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.
Как передает Укринформ, об этом сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science.
Большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших.
Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а из 48 детей — у 21 (44 процента).
Эти IgG — часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавней инфекции коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016