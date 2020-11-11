Специалисты по русскому языку назвали два главных слова 2020 года

«Самоизоляция» и «обнуление» признаны словами 2020 года по версии Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий, передает ТАСС.

По итогам наблюдения за наиболее обсуждаемыми темами года, лидерами стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово „самоизоляция“ продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова „обнуление“: оно на втором месте», — заявил Осадчий.

Среди других наиболее популярных слов этого года специалисты Института Пушкина называют «дистанцирование», «голосование», «ковид», «карантин», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». По словам Осадчего, очень большой рост частотности — в девять раз — показали в 2020 году три слова. Это «удаленка», «карантин» и «коронавирус».

Ранее в ноябре Collins Dictionary сообщил, что большинство слов, вошедших в шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года, оказались связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

Слово «коронавирус» в английском языке стали употреблять в 35 тыс. раз чаще, чем в 2019 году. Однако британские эксперты сочли более важными термины, так или иначе связанные с переменами в жизни людей. Они выделили слова и сочетания «самоизоляция», «социальная дистанция» и «отпуск без содержания».

В итоге словом года по версии Collins Dictionary стало lockdown («локдаун»). Если в прошлом году в англоязычном сообществе оно применялось, как правило, в связи с ЧП в тюрьмах, когда заключенных оставляли в камерах из-за каких-либо беспорядков, то сейчас употребление этого слова полностью изменилось. Теперь им описывают меру общественного здравоохранения, в рамках которой люди «в буквальном смысле слова прикованы к дому».