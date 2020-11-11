Конгресс США введет новые санкции против «Северного потока-2»

Американские сенат и палата представителей пришли к договоренностям по новым санкциям против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников.

Ограничения будут включены в закон об оборонном бюджете на 2021 год, который должны принять до конца этого года. Санкции коснуться страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.

Ограничения будут приняты в соответствии с новым пунктом в американском законодательстве, предложенным в этом году несколькими сенаторами. Они, кроме прочего, обязывают власти США предупреждать своих союзников перед введением санкций. Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, возглавляющий демократов в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что Вашингтон хочет дать понять Германии, что их чиновники не окажутся под новыми санкциями.

США называют «Северный поток-2», по которому российский газ должен идти в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы и с прошлого года активно ведут санкционную политику против проекта трубопровода. В ФРГ считают действия США вмешательством во внутренние дела страны. Международная риторика против газопровода усилилась после отравления российского политика Алексея Навального.

«Газпром» все еще планирует завершить строительство трубопровода, готовность которого сейчас составляет выше 90%. В начале октября Дания выдала оператору проекта компании Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию газопровода на своем участке шельфа.