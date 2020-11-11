Премьер обещает ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн

Украина планирует ежегодно выделять на развитие авиастроительной отрасли 2 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

«Сегодня мы утвердим концепцию программы госразвития авиационной промышленности до 2030 года (...) В программе представлены два варианта развития авиастроительной отрасли. В частности, базовый вариант предусматривает финансирование авиационной отрасли со стороны государства на, примерно, 2 млрд грн ежегодно. Это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По словам премьера, объем реализованной продукции в случае выполнения программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн.