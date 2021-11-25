Власть пообещала авиастроительной отрасли 34 млрд грн инвестиций

Общий объем инвестиций в развитие в Украине собственного авиастроительства в период с 2021 до 2030 года составит свыше 34 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Третий фактор изменений (в авиаотрасли — Ред.) — развитие собственного авиастроительства. У нас есть стратегический документ „Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы“ ... Предусматривается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн», — заявил Шмыгаль на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в четверг.

Он также добавил, что 45 высокотехнологических предприятий по авиастроительству до 1 января 2025 года уже получили налоговые льготы на прибыль, НДС, земельный налог, таможенные льготы на ввоз высокотехнологического оборудования.

План мероприятий в рамках программы будет предусматривать модернизацию производства пассажирских и транспортных самолетов семейства «АН», «Антонов», вертолетов «Ми», беспилотных летательных аппаратов, импортозамещения товаров из РФ.

По словам Шмыгаля, данная отрасль очень наукоемкая, потому требует инвестиций и совместной работы государства и бизнеса.

«В связке с соглашением с ЕС об открытом небе я уверен, что это даст стремительный толчок к развитию внутренних авиаперевозок, авиастроительства, туристической отрасли. И самое главное — это огромное количество рабочих мест для украинцев», — резюмировал премьер-министр.