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Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О развитии авиастроительной отрасли Украины» от 4 июня 2021 года.

Соответствующий документ № 268/2021 вместе с решением был обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, Кабмин обязан в месячный срок актуализировать план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года.

Отмечается, что этот шаг предпринимается в целях обеспечения развития производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создания производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках, совершенствования организационной структуры управления авиастроительной отраслью и принятия мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Кроме того, правительство должно в месячный срок утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Также Кабмин должен будет утвердить план антикризисных мероприятий по финансовому оздоровлению и восстановлению эффективной работы Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, в котором предусмотреть, в частности, расширение взаимодействия государства и бизнеса и создание условий для государственно-частного партнерства при решении вопросов функционирования предприятия, а также проработать вопросы увеличения инвестиционной привлекательности, ускорения проведения корпоративной реформы и внедрения финансовых инструментов государственной поддержки для авиастроительных предприятий.

«Министерству обороны Украины проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов Министерства обороны Украины, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178», — говорится в документе.

В нем отмечается, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместе с Национальной академией наук Украины должно принять меры по импортозамещению авиационной продукции, в том числе подшипников специального назначения, электронных компонентов, в частности, в рамках выполнения пункта 4 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 годы», введенного в действие Указом Президента Украины от 30 марта 2021 № 132.

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Данное ведомство также должно будет образовать национальные структуры сертификации, испытаний, экспертные структуры по выявлению контрафактной продукции и определению соответствия и взаимозаменяемости комплектующих изделий и материалов критического импорта, принятию решений о включении соответствующих задач в проект Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021 — 2030 годы.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение является секретарь СНБО Алексей Данилов.

авиастроение, Владимир Зеленский
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