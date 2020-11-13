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Арест счетов Бигуса по иску Семочко: журналист два месяца не оспаривал проигранное решение суда

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Арест счетов Бигуса по иску Семочко: журналист два месяца не оспаривал проигранное решение суда

10 сентября суд вынес решение по иску бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко против «Бигус-Инфо». Судьи удовлетворили исковые требования заявителя спустя полтора года слушанья спора по сути. Об этом сказано в решении Голосеевского суда, которое доступно в Реестре.

Поскольку решение суда не было обжаловано в предусмотренные законом сроки, 12 октября оно вступило в законную силу. А поскольку Бигус продолжал его игнорировать, исполнители арестовали его счета и имущество.

Согласно тексту решения суда, журналисты «Бигус-Инфо» оклеветали Семочко и членов его семьи, бездоказательно утверждая о наличии у них российских паспортов. Ложными в адрес Семочко суд также признал обвинения касательно незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением.

Например, «.. у него (Семочко) есть три дома в Конча-Заспе общей стоимостью в $8 млн, его падчерица летает по маршруту „Одесса-Киева“ на чартерном вертолете за $6 тысяч», — говорилось в сюжете Бигуса, но признано ложью.

«Было установлено, что именно он (Семочко) ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев», — утверждали журналисты Бигуса, что также суд признал недостоверной информацией.

«Бигус-Инфо», реагируя на арест счетов, вчера сообщило, что обжаловало решение Голосеевского суда. Вероятно, судья продлил сроки подачи апелляции для журналистов по их прошению.

Также на портале «Бигуса» отмечалось, что суд обязал их опровергнуть недостоверную информацию в отношении Семочко якобы незаконно. В качестве аргументов такого утверждения журналисты пояснили, что часть их высказываний является, мол, «оценочными», а некоторые заявления (озвученные в их сюжете) — будто бы им не принадлежат.

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Дата рассмотрения апелляции еще не названа. Однако, ее наличие пока не освобождает Бигуса от обязанности выполнить вступившее в законную силу решение первой судебной инстанции.

Напомним, ситуацию с Бигусом и судебным решением о клевете планируют рассмотреть на заседании Комитета ВР по свободе слова.

Сергей Семочко, Денис Бигус
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