Лукашенко назвал украинские санкции «позорными подвякиваниями»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддержка Украиной санкций Запада против Минска — это «позорные подвякивания» Евросоюзу и США.
«Эти виляния вашего президента Зеленского — это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули — и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум», — заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами.
При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев. «Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно», — добавил он.
В апреле Совет ЕС сообщил, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Беларуси. Евросоюз продлил в феврале на год оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Беларуси, включая Лукашенко. Санкции вступили в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина рассмотрит вопрос присоединения к новым санкциям ЕС против Беларуси.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор.
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