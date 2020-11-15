В еще одной стране мира число заразившихся превысило 1 млн человек

Мексика стала 11-й страной, преодолевшей отметку в 1 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Эта страна — четвертая в мире по числу смертей от COVID-19. С начала пандемии в ней умерли 98,2 тыс. инфицированных.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объявила о приостановке программы, которая позволила вновь открыться барам и ночным клубам, если они подавали еду, передает El País. С 14 ноября эти заведения приостановили работу как минимум на 15 дней.

Рестораны в Мехико смогут работать до 22:00 с заполняемостью залов не более чем на 30%. Кинотеатры, музеи и спортзалы должны будут закрываться в 19:00. Также в Мехико запрещены собрания более десяти человек.

Кроме того, в мексиканской столице действует та же система чек-инов, что была ранее введена в Москве. Посетители заведений должны регистрировать свой номер телефона с помощью QR-кода. Если позже выяснится, что кто-то заразился коронавирусом, остальным людям, которые находились с больным в одном помещении, придет СМС-сообщение.

Более 1 млн заразившихся также выявили в Италии, Колумбии, Аргентине, Великобритании и Испании. Россия в списке стран по числу заразившихся опустилась на шестое место, а на пятое с небольшим перевесом поднялась Франция.

В первую тройку по заболевшим COVID-19 входят США (10,9 млн), Индия (8,8 млн) и Бразилия (5,8 млн). Общее число случаев коронавируса в мире приблизилось к 54 млн.