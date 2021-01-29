Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв коронавируса

По данным Минздрава Мексики, в четверг в стране было зафиксировано 1 тыс. 506 смертей от вызываемых коронавирусом C0VID-19 заболеваний.

Всего с начала пандемии в Мексике число жертв COVID-19 достигло 155 тыс. 145. Таким образом, она выходит на третье место в мире по число жертв коронавирусной инфекции после США (432,9 тыс. летальных исходов) и Бразилии (221,5 тыс. смертей).

По оценкам экспертов, эти данные занижены, что объясняется низким уровнем тестирования на наличие заболевания. Реально число скончавшихся может составлять 195 тыс.

По состоянию на утро пятницы (по киевскому времени), в Мексике с начала пандемии коронавируса выявлено 1,82 млн случаев заражения C0VID-19. Среди заболевших - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.