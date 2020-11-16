В Баку назвали число погибших и раненых мирных жителей с начала боев в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила в четверг об увеличении до 94 числа погибших среди гражданского населения с азербайджанской стороны с начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
«В результате обстрелов вооруженными силами Армении с 27 сентября по сегодняшний день погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось о 92 погибших и 404 раненых.
По данным азербайджанской стороны, ущерб был нанесен 120 многоквартирным жилым зданиям, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 — 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает передачу части территорий Азербайджану и размещение российских миротворцев.
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