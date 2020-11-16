Рада собирается рассмотреть проект госбюджета-2021 в декабре

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в целом в середине декабря, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«По Бюджетному кодексу нужно было до 1 декабря принять... Но я с самого начала смотрела на это более реалистично, какой-то нормальный дедлайн — это середина декабря, принятия бюджета в целом», — сказала Кравчук в эфире «Украина 24» в понедельник вечером.
По ее словам, 20 ноября парламент ожидает получить от правительства бюджетные выводы ко второму чтению.
«Это те изменения, которые они предлагают ко второму чтению. В начале декабря соберется бюджетный комитет, их обработает, и направим их в зал», — пояснила Кравчук.
В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что сомневается в возможности принятия бюджета на 2021 год в текущем году.
«К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году», — сказал Гетманцев в понедельник.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении. Парламент при этом принял Бюджетные выводы, рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.
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